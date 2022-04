Ucraina, si indaga su 5.000 crimini di guerra

A parlare delle indagini è stata la procuratrice generale ucraina, Irina Venediktova, in un briefing a Bucha, in cui ha sostenuto che l'esercito di Mosca avrebbe commesso violenze sessuali non solo contro donne e uomini, ma anche contro minori e persone anziane

Almeno 5.000 crimini di guerra commessi dai russi sono al momento oggetto d'indagine in Ucraina. Ad annunciarlo è stata la procuratrice generale ucraina, Irina Venediktova, in un briefing a Bucha, ripreso da alcuni media, fra cui il Kyiv Independent. "Anche in questa situazione così crudele, i crimini di guerra sono i primi ad apparire nell'ordine, seguiti dai crimini contro l'umanità e dal genocidio", ha aggiunto. Poi ha fornito anche altri dettagli: l'esercito russo avrebbe commesso violenze sessuali non solo contro donne e uomini, ma anche contro bambini e anziani (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).