DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 7 aprile sulla crisi

Circa 1.700 rifugiati ucraini sono arrivati a Tijuana (Messico) sperando di riuscire a entrare negli Usa. Nella città di confine, vicino San Diego, è stato allestito un centro accoglienza in una palestra per chi fugge dalla guerra in Ucraina. Pesanti combattimenti proseguono nell'Est del Paese e Kiev invita i residenti delle regioni di Lugansk, Donetsk e Kharkiv ad evacuare. Zelensky: 'Dobbiamo fare tutto il possibile per ripristinare il lavoro delle aziende locali, le attività commerciali e ristabilire le piccole e medie imprese sul nostro territorio là dove è sicuro e possibile lavorare'. A Mariupol i soldati russi avrebbero allestito crematori mobili per bruciare i corpi degli abitanti uccisi. Kiev denuncia la scomparsa di oltre 400 persone da Gostomel, dove dalle 6 di oggi scatta un coprifuoco di una settimana. La Nato: 'dobbiamo essere pronti ad un lungo confronto con la Russia'. ' 'La guerra ha causato un peggioramento delle prospettive di crescita'. Ma 'faremo tutto il necessario per aiutare famiglie e imprese'. Lo ha detto Draghi ribadendo la necessità di una maggioranza coesa per portare avanti le riforme e far fronte all'emergenza. Sulle sanzioni a Mosca, ha assicurato che 'l'embargo del gas non è ancora e non so se sarà mai sul tavolo', ma sostenendo che comunque senza gas russo 'fino a ottobre siamo coperti' e domandando: 'Vogliamo la pace o il condizionatore acceso?'. E sul prezzo dell'energia 'non possiamo aspettare l'Ue, andremo avanti con provvedimenti nazionali'.