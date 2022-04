Guerra Ucraina, Peskov a Sky News: Nato vuole lo scontro e non la pace

“Siamo convinti che la Nato sia pensata per lo scontro, e dobbiamo prendere misure per la nostra sicurezza”: il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov è stato intervistato da Sky News Uk sulla guerra in Ucraina e le conseguenze per la Russia. Peskov ha aggiunto che l’Alleanza atlantica “non è pacifica, il suo scopo di esistenza è confrontarsi con il nostro Paese”. Per poi ribadire che se la Svezia e la Finlandia dovessero unirsi alla Nato “dovremo bilanciare la situazione. Lo ripeto, il nostro fianco occidentale dovrà essere sempre più sofisticato per garantire la nostra sicurezza” (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).