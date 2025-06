Siria, trovato cadavere in fossa comune. "Forse è Padre Dall'Oglio"

Nei pressi di Raqqa, in Siria, è stato rinvenuto un cadavere in abiti religiosi all’interno di una fossa comune. Secondo alcune fonti ecclesiastiche locali, potrebbe trattarsi di Padre Paolo Dall’Oglio, il gesuita scomparso nel 2013. La notizia, diffusa dal vescovo di Qamishlie, è ancora in fase di verifica