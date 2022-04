La portavoce del ministero degli Esteri russo ha criticato la posizione del nostro Paese. A stretto giro è arrivata la replica del premier italiano, dopo l'incontro con l'olandese Mark Rutte. In mattinata il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione di maggioranza per ulteriori sanzioni, includendo l'import di energia

"Sanzioni indecenti? Di indecenti ci sono solo i massacri che vediamo tutti i giorni". Questa la risposta del premier Mario Draghi, dopo che la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha bollato come "indecente" la posizione del nostro Paese nei confronti di Mosca. In mattinata il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione di maggioranza per ulteriori sanzioni, includendo l'import di energia ( TUTTE LE NEWS IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

Incontro Draghi-Rutte: "Non l'ho convinto su tetto gas"

Le parole di Draghi in risposta alla Russia sono arrivate dopo l'incontro di oggi con il primo ministro olandese, Mark Rutte. "Italia e Olanda sono unite nella vicinanza all'Ucraina, ai suoi cittadini e alle sue istituzioni, nei valori fondanti Ue e nel legame transatlantico", ha detto il presidente del Consiglio sul faccia a faccia. "Ribadiamo la ferma condanna per le stragi di civili documentate in questi giorni, va fatta piena luce sui crimini di guerra, Mosca dovrà rendere conto di quanto accaduto”, ha aggiunto Draghi. Mentre sul tema cruciale del tetto del gas, ha riferito: "Non sono riuscito a convincere Rutte ma ha fatto un passo fondamentale: mi ha assicurato che non c'è nessuna" questione "di principio e si è detto disponibile ad esaminare tutte le ragioni e avere una discussione aperta".