Ucraina, domani incontro tra Zelensky e von der Leyen a Kiev

Mondo

Il presidente ucraino in questi giorni sta parlando in video conferenza a diversi Parlamenti stranieri, dal Bundestag tedesco alla Camera bassa spagnola. In ogni intervento nomina la storia e l’identità culturale del Paese a cui si rivolge, citando situazioni o personaggi storici. Ai parlamentari italiani ha detto: 'Mariupol è completamente bruciata dopo tre settimane, una città grande come Genova. Immaginate la vostra Genova distrutta'

Nel discorso alla Camera dei Comuni del Regno Unito, l’8 marzo, Zelensky ha citato Winston Churchill e Shakespeare. "Noi non vogliamo perdere ciò che è nostro come un tempo voi non avete voluto" arrendervi di fronte "all'invasione nazista". Citando il famoso discorso di Churchill ha detto: “Combatteremo per mare e per aria. Combatteremo nelle foreste, nei campi, sulle rive e per le strade”