I migliori Paesi in cui trasferirsi nel 2025: l'Italia fuori da top 10

Sul gradino più alto del podio si posiziona infine l'Islanda. La grande isola nordica vanta in classifica il punteggio massimo di 58,4 nell'Indice di Immigrazione grazie all'accesso ai servizi bancari, il grado di felicità, la connettività e i livelli di sicurezza, qualificandosi come il miglior Paese del mondo in cui trasferirsi nel 2025 e oltre. Nonostante il clima rigido e le basse temperature, che in inverno non superano gli 0°C, l'Islanda offre "alcuni dei salari minimi e degli stipendi annuali più alti al mondo", specifica l'azienda. Secondo l'Indice, il Paese nordico, noto per la sua promozione dell'azione per il clima e per l'utilizzo della propria energia naturale, vanta anche "uno dei punteggi più alti per quanto riguarda l'ambiente"