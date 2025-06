Onu: nel mondo 122 milioni di sfollati, il doppio rispetto al 2015

Secondo l’agenzia delle Nazioni Uniti, i principali fattori che spingono milioni di persone alla fuga “rimangono i grandi conflitti come quello in Sudan, Myanmar e Ucraina e la continua incapacità della politica di fermare” le ostilità.

"Viviamo in un periodo di intensa volatilità nelle relazioni internazionali, con la guerra moderna che crea un panorama fragile e straziante, segnato da un'acuta sofferenza umana", ha dichiarato Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, rivolgendo un appello alla comunità globale affinché vengano raddoppiati “gli sforzi per cercare la pace e trovare soluzioni durature per i rifugiati e le altre persone costrette a fuggire dalle loro case"