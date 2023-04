Processo Regeni, Elly Schlein al sit in davanti al tribunale di Roma

Sit-in fuori dalla sezione penale di piazzale Clodio oggi in occasione della nuova udienza davanti al Gup del tribunale di Roma per la morte di Giulio Regeni che vede imputati quattro 007 egiziani. Tra i presenti anche il segretario del Partito Democratico Elly Schlein. Esposti striscioni che chiedono verità e giustizia per il giovane italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016.