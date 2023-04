9/10 ©Ansa

L’ipotesi di Giorgetti è quella di prevedere tasse differenziate per single e genitori, favorendo chi ha figli a discapito di chi non ne ha. Una misura che rientrerebbe nella strategia del governo per combattere il calo della natalità. Il piano del ministro, secondo alcune anticipazioni, consisterebbe in un bonus famiglie sul modello del 110% pensato per i genitori con figli. In sostanza, come spiega Il Foglio, la proposta che dovrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni è che "i nuclei familiari composti da almeno due figli non pagheranno le tasse"