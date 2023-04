6/11 Sky TG24

Come fa la Francia a mantenersi su numeri così alti? Non è solo un discorso di spesa pubblica per le famiglie. Il problema è anche anagrafico: sul totale della popolazione, gli under 25 in Francia sono il 29,5%; in Italia sono soltanto il 22,5%. Questo dato fa capire anche quale sarà, nei prossimi anni, il bacino di persone che potranno contribuire alla natalità nei due Paesi