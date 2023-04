Istat, la natalità in Italia è al minimo storico. IL REPORT

5/14 ©Ansa

In 20 anni in Italia è triplicato il numero degli ultracentenari, che al primo gennaio del 2023 sono 22mila. La speranza di vita alla nascita nel nostro Paese è di 82,6 anni ed è in crescita per gli uomini mentre è stabile per le donne. Per gli uomini è stimata in 80 anni e mezzo (con un recupero quantificabile in circa 2 mesi e mezzo di vita in più rispetto al 2021), per le donne 84,8 (stabile). In generale, i livelli di sopravvivenza del 2022 risultano ancora sotto quelli del periodo pre-pandemico, registrando valori di 6 mesi inferiori nei confronti del 2019

Istat, nel 2022 prezzi delle case aumentati del +3,8%