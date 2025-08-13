Che tempo farà a Ferragosto? Rischio temporali. Le previsioni

Introduzione

Grande caldo, in particolar modo al Centro-Nord ma non solo, con la possibilità di temporali ed eventi estremi “a causa dei forti contrasti che si possono venire a creare tra masse d'aria diverse”. Questa, in sintesi, la fotografia che gli esperti meteo fanno in riferimento ai prossimi giorni, caratterizzati dall’arrivo del Ferragosto. Ecco, allora, cosa aspettarsi e quali sono le previsioni.