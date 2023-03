1/13 ©Ansa

Dopo lo stop legato al Covid, nel 2021 sono stati celebrati in Italia 180.416 matrimoni, l'86,3% in più rispetto all'anno in cui è scoppiata la pandemia. Ma si tratta di un numero comunque inferiore rispetto al 2019, rispetto al quale se ne sono celebrati il 2% in meno. E' quanto emerge dai Istat pubblicati nel report "Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, anno 2021"

