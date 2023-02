Matrimonio, nel Regno Unito età minima per sposarsi sale a 18 anni

È da oggi in vigore la legge approvata l'anno scorso dal Parlamento britannico su proposta del governo Tory, con largo consenso bipartisan, che innalza l'età minima per sposarsi da 16 a 18 anni. Vietate anche le unioni civili e le cerimonie religiose

Sale a 18 anni l’età minima per potersi sposare in Inghilterra e nel Galles. È infatti da oggi in vigore la legge approvata l'anno scorso dal Parlamento britannico su proposta del governo Tory (con largo consenso bipartisan allargato al Labour e ad altre forze d'opposizione) che innalza tassativamente in funzione anti abusi l'età minima per sposarsi o unirsi in coppia da 16 a 18 anni.

Vietate anche le unioni civili e le cerimonie religiose

La novità è stata salutata come un momento importante e positivo per il Regno e i diritti umani sia dal ministro della Giustizia e vicepremier del governo di Rishi Sunak, Dominic Raab, sia da esponenti di associazioni della società civile impegnate da tempo su questo fronte. La nuova norma vieta - al di sotto della maggiore età di entrambi i contraenti - tanto i matrimoni, quanto le unioni civili o qualsiasi cerimonia nuziale religiosa tradizionale (anche se priva di valore legale); non è dunque più ammessa la possibilità di unirsi tra i 16 e i 18 anni neppure con l'autorizzazione dei genitori.