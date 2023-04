5/8 ©Ansa

IL CALO DEI CONSUMI – La tendenza generale evidenzia un sostanziale aumento delle cifre pagate a seguito di un numero minore di acquisti. Il calo dei consumi è evidente con il dato di febbraio 2023, che sottolinea come il calo congiunturale per le vendite al dettaglio (-0,1% in valore) depurato dall'inflazione si trasformi in un calo dello 0,9% delle quantità acquistate. A sorprendere il calo delle vendite dei beni alimentari: gli acquisti registrano un -0,3% in valore della spesa, nonostante l'inflazione, a fronte di -1,8% per quantità messe nel carrello

