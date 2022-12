Tredicesima e inflazione: in 2 anni perdita potere acquisto 2mila euro

7/10 ©Ansa

Le tredicesime, comunque, secondo Confesercenti genereranno almeno 20,6 miliardi per gli acquisti nel periodo delle feste. Una cifra in leggero calo rispetto ai livelli del 2021 (-1,8%). Di questi, 15,4 miliardi andranno sulle spese per casa e famiglia, mentre 5,2 miliardi ai regali di Natale. In media quest'anno gli italiani spenderanno per i regali 197 euro, 39 euro in meno rispetto al 2021