L’ipotesi di spegnere lo Spid è stata avanzata da Butti sabato, durante l’evento a Roma per i 10 anni di FdI. Secondo il sottosegretario, la carta d’identità elettronica sarebbe più semplice da usare, specie per gli anziani. Come ricorda Il Fatto quotidiano, Butti si era già espresso in passato contro lo Spid. Il giornale ricorda che, già prima del lockdown, in un intervento in Parlamento aveva sottolineato come “il sistema Spid fosse in buona sostanza gestito in concessione dai privati” mentre “la carta d’identità è in mano al ministero dell’Interno e ai Comuni”

