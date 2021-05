SPID, cos'è il sistema di identità digitale e come si fa a richiederlo

2/15 ©Ansa

Il sistema di riconoscimento, attivo dal 2016, si può utilizzare, e in alcuni casi è l'unico mezzo per farlo, per usufruire di apposite misure, come alcuni bonus, come quello per i docenti, quello per i 18enni o il cashback di Stato tramite App IO ad esempio

Industria 4.0, rete veloce e Spid: il Recovery Fund per la digitalizzazione