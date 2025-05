Giro d’Italia 2025, oggi la 20^ tappa da Verrès a Sestrière: percorso

L'edizione numero 108 prosegue con la penultima frazione della corsa, lunga 205 km. Tracciato alpino con il Colle delle Finestre (Cima Coppi) e l’arrivo in quota a Sestrière (Vialattea). Ieri la 19esima tappa era stata vinta da Prodhomme e in maglia rosa c'è Del Toro

La ventesima tappa

La tappa presenta una prima parte pianeggiante fino all’ingresso nel Canavese, seguita da una serie di salite più o meno brevi e impegnative che portano alle Valli di Lanzo dove superata Viù inizia la salite del Colle del Lys. Si scende poi nella valle della Dora Riparia per raggiungere Susa dove inizia la scalata del Colle delle Finestre. Il Colle delle Finestre (Cima Coppi) presenta pendenza praticamente costante al 9.2% dall’inizio alla fine (breve strappo a Meana di Susa max 14%) e per i primi 9 km è asfaltato, mentre i successivi 9 km sono sterrati fino in vetta. Durante la prima parte della salita si incontrano 29 tornanti in meno di 4 km (fino alla vetta sono 45 tornanti). La discesa è molto impegnativa, ristretta ed esposta nella prima parte fino a Pian dell’Alpe. Una volta rientrati nella statale 23 la salita riprende con pendenze accessibili fino all’arrivo. Ultimi chilometri in leggera salita (5% medio) con carreggiata ampia e ben pavimentata.