"Lo vuole chi lo evoca", dice la presidente del Consiglio uscendo dal Museo ebraico di Roma dove ha preso parte alla cerimonia per la festa ebraica Hannukkah. "L’accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo del gas è una grande vittoria italiana, costruita con molta pazienza e per la quale va ringraziato anche il precedente governo che l’ha istruita", ha aggiunto la premier

"Chi evoca l'esercizio provvisorio cerca l'esercizio provvisorio. Per quanto ci riguarda andiamo avanti e mi sento di garantire che ci sarà la legge di bilancio nei tempi previsti". Così la premier Giorgia Meloni a margine della cerimonia per la festa dell'Hannukkah a Roma.

Poi Giorgia Meloni ha parlato anche dell'intesa sul prezzo del gas nell'Ue. "L’accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo del gas è una grande vittoria italiana, costruita con molta pazienza e per la quale va ringraziato anche il precedente governo che l’ha istruita". "Sono molto molto soddisfatta - ha proseguito - Devo ringraziare il ministro Pichetto, il ministro Fitto e il ministro Cingolani che ci ha lavorato prima. Ora si tratta di monitorare".

"Libertà non è scontata"

La Presidente del Consiglio ha poi anche ripreso il tema guerra in Ucraina. "La nostra libertà non è scontata, si può perdere ogni giorno se non la si difende, lo vediamo in Ucraina un popolo ugualmente coraggioso", ha aggiunto.

La festa ebraica Hannukkah

"Penso che sia estremamente prezioso ricordare che senza quello che ci definisce e che da profondità alle nostre esistenze - dice Meloni - non possiamo avere né la forza né la consapevolezza né le ragioni giuste per affrontare adeguatamente le sfide. Il popolo ebraico l'ha sempre saputo, più di tanti altri e questa è la ragione per cui la sua identità e le sue tradizioni sono ancora così vive ed è stata proprio questa capacità che ha reso il popolo ebraico così resiliente, pur avendo attraversato tante difficoltà atrocità, compresa l'ignominia della leggi razziali, per quello che ci riguarda", ha concluso la premier al museo ebraico di Roma.