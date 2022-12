All’Ucraina servono generatori per passare l’inverno, ma ha anche un urgente bisogno di pezzi di ricambio per riparare la sua rete elettrica, danneggiata dai bombardamenti russi. Quando le linee vengono interrotte, le città restano al gelo e al buio. In alcuni casi, le forniture sono ripristinate nel giro di poche ore dalle task force. Rischiano la vita, come i soldati. Anche se non dovrebbero essere obiettivi militari, quattro elettricisti sono morti sul lavoro. Kyjiv sta esaurendo la componentistica per rammendare la rete ferita. In particolare, scarseggiano i trasformatori che convertono la corrente ad alto voltaggio, prodotta dai generatori, perché possa essere usata nelle case. Gli Stati Uniti, con più di cento milioni di dollari, e gli alleati occidentali si stanno mobilitando per contribuire, ma un grosso ostacolo l’ha lasciato in eredità la dominazione di Mosca: l’infrastruttura ucraina deriva da tecnologia sovietica. Trasmette una potenza di 750mila volt, mentre quelle dell’Ue hanno un tetto più basso, di quattrocentomila.