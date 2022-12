Guerra Ucraina, Russia attacca Kiev con i droni: danni infrastrutture

Mondo

Il presidente russo Vladimir Putin non terrà la tradizionale conferenza stampa di fine anno . È la prima volta che l’evento viene cancellato in almeno una decina di anni. A darne conferma all’agenzia di stampa russa Tass è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La mossa inusuale sta facendo aumentare sospetti che circolano da tempo: Putin avrebbe paura di esporsi al pubblico, a causa della situazione legata alla guerra in Ucraina

Come sottolinea Politico, la conferenza stampa di fine anno solitamente va avanti per ore. Offre a Putin un mezzo per parlare delle sue scelte politiche e sottolinearne i successi, nonostante le domande dei giornalisti “fuori programma” non siano mai state esattamente all’ordine del giorno