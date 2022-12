Guerra Ucraina, la Russia invierà musicisti per risollevare le truppe

Musicisti russi in prima linea in Ucraina nel tentativo di sollevare il morale delle truppe. Lo ha riferito il ministero della Difesa britannico nel consueto aggiornamento di intelligence, secondo quanto riporta la Bbc. Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha annunciato la costituzione della "brigata creativa di prima linea", affermando che includerà sia cantanti che musicisti. Secondo l'emittente russa Rbc news, sarà composta da truppe mobilitate sotto la campagna di reclutamento del presidente Vladimir Putin, nonché da "artisti professionisti che sono entrati volontariamente nel serviziomilitare" ( GUERRA RUSSIA-UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

Il ministro della difesa in visita al fronte

approfondimento

L'istituzione di una brigata creativa - che fa seguito a una recente campagna che esortava il pubblico a donare strumenti musicali alle truppe - è in linea con il tradizionale utilizzo della "musica militare e dell'intrattenimento organizzato" per sollevare il morale, ha spiegato il governo britannico. Il morale basso continua a essere una "vulnerabilità significativa in gran parte delle forze russe". Le truppe sono "preoccupate dai tassi di vittime molto elevati, dalle scarsa leadership, dai problemi salariali e dalla mancanza di equipaggiamento e munizioni, nonché dalla mancanza di chiarezza sugli obiettivi della guerra". Forse anche per questo il ministro della difesa Shoigu ha deciso di fare nuovamente visita ai soldati impegnati in prima linea.