Ucraina, petizione delle madri dei soldati russi per fermare la guerra

La petizione

approfondimento

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 28 novembre. DIRETTA

La petizione descrive le madri dei soldati russi in guerra come "costrette a bussare in modo umiliante alle amministrazioni cittadine" cercando di riportare a casa i loro uomini. Organizzano picchetti, scrivono appelli collettivi, depositano petizioni, ma "nessuno ci ascolta" gridano le donne. "Siamo contrarie alla partecipazione dei nostri figli, fratelli, mariti, padri in questo. Il vostro dovere è proteggere i diritti e le libertà delle madri e dei bambini, non dovreste chiudere gli occhi davanti a tutto questo” accusano le madri. Da nove mesi va avanti la cosiddetta “operazione militare speciale” che porta “distruzione, dolore, sangue e lacrime" si legge nella petizione. "Tutto ciò che accade in Ucraina e in Russia preoccupa i nostri cuori” ammettono. “Indipendentemente da quale nazionalità, religione o stato sociale siamo, noi - le madri della Russia – siamo unite da un desiderio: vivere in pace e armonia, crescere i nostri figli in un ambiente pacifico e non aver paura per il loro futuro".