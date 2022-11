I miliardi di dollari di forniture militari garantiti da Washington all'Ucraina stanno rallentando quelli destinati a difendere Taiwan da una possibile invasione della Cina. Il grido d'allarme arriva dal Wall Street Journal che cita fonti del Congresso e del governo americano. Il flusso di armi verso Kiev è entrato in conflitto con la consolidata strategia degli Usa nella regione dell'Asia orientale. Secondo il giornale finanziario mancano finora a Taiwan forniture per quasi diciannove miliardi di dollari, tra cui 208 Javelin, gli anticarro portatili visti in azione in Ucraina, e 215 missili terra-aria Stinger. Nessuno di loro è arrivato sull'isola. Si parla di tre anni di ritardo rispetto alle consegne. Da oltre un decennio Washington sta seguendo una strategia "porcospino", chiamata così perché punta ad aumentare le difese di Tapei, in modo da costringere la Cina ad aumentare i suoi, di costi militari. Dal 2009 gli Usa hanno venduto all'isola armi per quasi 30 miliardi di dollari, di cui 18 miliardi a partire dal 2017.