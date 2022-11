Guerra in Ucraina, città al buio: chirurghi operano con torce. VIDEO

Mondo

Guerra in Ucraina, Kiev al buio e senza riscaldamento. FOTO

Nella capitale ucraina, colpita dai bombardamenti russi, il 70% delle abitazioni non ha la corrente elettrica. L'approvvigionamento di acqua, pur funzionando, presenta problemi in alcune zone. Le squadre di riparazione e di emergenza stanno lavorando per ripristinare anche i riscaldamenti

Sono ore difficili a Kiev e in Ucraina. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sceglie ancora una volta il Consiglio di Sicurezza dell'Onu per denunciare la situazione: "Con le temperature sotto zero, milioni di persone sono senza riscaldamento, luce, acqua. Questo è un chiaro crimine contro l'umanità". E incalza: "Dobbiamo guidare il mondo fuori da questa strada senza uscita. Ci servono le vostre decisioni"

L’Ucraina ora non è più solo provata da nove mesi di combattimenti e resistenza, ma è anche minacciata dall'inverno e dalla scarsità energetica. A Kiev il 70% delle abitazioni non ha la corrente elettrica. Manca il riscaldamento e l'approvvigionamento di acqua pur funzionando presenta problemi in alcune zone della capitale, come ha reso noto l'Amministrazione militare della città sottolineando che le squadre di riparazione e di emergenza stanno lavorando intensamente per ripristinare anche i riscaldamenti. Nella foto, Kiev al buio