Zelensky si dice certo che gli attacchi russi al sistema energetico non indeboliranno la volontà della popolazione di liberare tutti i territori occupati. "Il nostro Stato risponde in maniera superba. I lavoratori dell'energia, il ministero per le emergenze, gli sminatori, tutti lavorano per ripristinare l'elettricità e l'acqua - ha detto in un'intervista al Financial Times - questa è una guerra di forza, resilienza, di chi rimane più forte"