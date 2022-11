Ucraina, milioni di persone al gelo. Zelensky:"crimine contro umanità"

Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di "crimini contro l'umanità" dopo che un nuovo massiccio attacco missilistico ha causato blackout in tutta l'Ucraina. Parlando in video al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il presidente ucraino ha affermato che la "formula del terrore" russa ha lasciato "milioni di persone senza rifornimenti energetici, senza riscaldamento, senza acqua". "Con le temperature sotto zero, un chiaro crimine contro l'umanità", ha detto ai Quindici, sottolineando che "chi istiga questa guerra blocca ogni tentativo del Consiglio di portare avanti il suo mandato. Dobbiamo guidare il mondo fuori da questa strada senza uscita. Ci servono le vostre decisioni" (LO SPECIALE GUERRA IN UCRAINA - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).