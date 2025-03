Papa Francesco, domani previsti saluto e benedizione dalla finestra

Domani, domenica 23 marzo, Papa Francesco ha in programma di fare la sua prima apparizione in cinque settimane, da quando cioè è ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il Pontefice dovrebbe fare un saluto e dare una benedizione dalla finestra della sua stanza in ospedale. Come confermato dalla Sala stampa vaticana, Bergoglio “ha intenzione di affacciarsi al termine dell'Angelus di domani che verrà distribuito in forma scritta come nelle scorse settimane”. Il Papa di solito offre una preghiera settimanale a mezzogiorno in Piazza San Pietro la domenica. Francesco non è stato in grado di farlo dal 9 febbraio, prima di andare in ospedale. Il Vaticano ha affermato che non è previsto che il Pontefice reciti la preghiera domani, a dimostrazione del fatto che si sta ancora riprendendo dalla polmonite, ma da programma andrà alla finestra per un saluto. Bergoglio, 88 anni, è stato ricoverato il 14 febbraio con una grave infezione respiratoria che ha richiesto cure in evoluzione. Finora è stato visto solo una volta durante la sua degenza in ospedale, in una foto pubblicata dal Vaticano la scorsa settimana, che mostra il Pontefice in preghiera nella cappella ospedaliera.