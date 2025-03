Il Papa in una lettera al Corriere: “Bisogna disarmare la Terra”

Il Papa, in una lettera al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, ha sottolineato la necessità di "disarmare le parole per disarmare le menti e disarmare la Terra”. Ha evidenziato che la guerra distrugge le comunità e l'ambiente, senza risolvere i conflitti, e ha invocato una nuova forza per la diplomazia e le organizzazioni internazionali, affinché “ci si unisca in uno sforzo” per “riaccendere la speranza della pace”

Il Papa: “Nella malattia la guerra mi sembra ancora più assurda”



"Caro direttore, desidero ringraziarla per le parole di vicinanza con cui ha inteso farsi presente in questo momento di malattia nel quale, come ho avuto modo di dire, la guerra appare ancora più assurda”, ha scritto il Pontefice dal policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. “La fragilità umana, infatti, ha il potere di renderci più lucidi rispetto a ciò che dura e a ciò che passa, a ciò che fa vivere e a ciò che uccide. Forse per questo tendiamo così spesso a negare i limiti e a sfuggire le persone fragili e ferite: hanno il potere di mettere in discussione la direzione che abbiamo scelto, come singoli e come comunità". "Vorrei incoraggiare lei e tutti coloro che dedicano lavoro e intelligenza a informare, attraverso strumenti di comunicazione che ormai uniscono il nostro mondo in tempo reale: sentite tutta l'importanza delle parole. Non sono mai soltanto parole: sono fatti che costruiscono gli ambienti umani. Possono collegare o dividere, servire la verità o servirsene. Dobbiamo disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la Terra. C'è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza, di senso della complessità". "Mentre la guerra non fa che devastare le comunità e l'ambiente, senza offrire soluzioni ai conflitti, la diplomazia e le organizzazioni internazionali hanno bisogno di nuova linfa e credibilità. Le religioni, inoltre, possono attingere alle spiritualità dei popoli per riaccendere il desiderio della fratellanza e della giustizia, la speranza della pace. Tutto questo chiede impegno, lavoro, silenzio, parole. Sentiamoci uniti in questo sforzo, che la Grazia celeste non cesserà di ispirare e accompagnare”, ha concluso.

