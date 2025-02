Re Carlo in Italia con Camilla ad aprile: visita a Roma e in Vaticano

Re Carlo III e la regina Camilla saranno "a inizio aprile" in visita ufficiale in Italia: la quarta all'estero per il sovrano britannico dopo la diagnosi di cancro dell'anno scorso e il primo viaggio nella Penisola - dopo i molti compiuti in passato come principe di Galles - nel ruolo di capo dello Stato e successore sul trono di sua madre, Elisabetta II. Lo annuncia formalmente Buckingham Palace, confermando le anticipazioni dei media. L'agenda - in attesa d'indicazioni più dettagliate e delle date esatte - prevede al momento un incontro con papa Francesco in Vaticano, in occasione del Giubileo, e tappe a Roma e a Ravenna.

L'annuncio

"Le Loro Maestà, il Re e la Regina, compiranno visite di Stato nella Santa Sede e nella Repubblica Italiana a inizio aprile 2025", si legge nel comunicato. Il palazzo reale precisa poi che Carlo e Camilla saranno ricevuti "da Sua Santità Papa Francesco per celebrare il Giubileo", ricordando come questo evento si svolga "ogni 25 anni" e come rappresenti una ricorrenza "speciale per la Chiesa Cattolica", oltre che un momento di cammino comune come "Pellegrini di Speranza". Riguardo alle tappe italiane, il comunicato si limita per ora a evocare "impegni a Roma e a Ravenna", evidenziando la volontà di "celebrare la forte relazione bilaterale fra l'Italia e il Regno Unito". Ulteriori dettagli del programma, conclude Buckingham Palace, saranno resi noti "a tempo debito". A margine di questa comunicazione, la corte britannica ricorda come il 76enne re Carlo abbia visitato in veste di principe di Galles la Santa Sede 5 volte (la prima nel 1985, la seconda per i funerali di Giovanni Paolo II, poi in due circostanze con Camilla e l'ultima nel 2019 per la canonizzazione del cardinale Newman); nonché come abbia ricevuto in Gran Bretagna tutti e tre gli ultimi pontefici. Mentre evidenzia i 17 viaggi compiuti in passato in Italia prima della sua ascesa al trono quasi due anni e mezzo fa: il primo oltre 40 anni orsono; nel 1984, l'ultimo nel 2021, per il G20, in rappresentanza dell'allora 95enne regina Elisabetta (morta poi l'8 settembre 2022). Per suggellare l'annuncio della visita di Stato in Italia, intanto, "le Loro Maestà - fa sapere ancora il palazzo - si uniranno domani all'Ambasciatore italiano nel Regno Unito, Sua Eccellenza Inigo Lambertini, alla Signora Maria Grazia Lambertini e all'attore italo-americano Stanley Tucci, per una cena che celebra i movimenti Slow Food e Slow Fashion presso i Giardini di Highgrove". Un evento a cui è prevista la presenza di chef e sommelier italiani di fama, nonché d'imprenditori italiani e rappresentanti della vasta comunità di connazionali residenti sull'isola. Re Carlo e la Regina Camilla festeggeranno proprio il 9 aprile prossimo il 20esimo anniversario del loro matrimonio.