Suona It-Alert in piazza San Pietro, i fedeli tra stupore e spavento

Il messaggio è stato inviato sui cellulari per chi stava programmando la fila per entrare a San Pietro ma è stata anche una prova generale della Protezione civile per verificare il funzionamento del sistema. Domani, giornata dei funerali del Pontefice, infatti, lo stato d'allerta e le misure di sicurezza saranno al massimo per la presenza di un milione di fedeli e oltre 170 delegazioni di Stati stranieri che presenzieranno alle esequie del Papa