Re Carlo e Camilla in visita ufficiale in Italia. Ecco quando

Il viaggio nel nostro Paese, il primo dall’incoronazione, avrà luogo dal 7 al 10 aprile prossimi. Una visita simbolica del sovrano inglese in quanto capo di Stato, a Roma, e come capo della Chiesa d'Inghilterra, in Vaticano. Terza tappa del viaggio è Ravenna. Prevista anche un’udienza con il Pontefice

Re Carlo d’Inghilterra e la moglie Camilla si preparano a uno storico viaggio in Italia. La visita ufficiale, la prima nella Penisola dopo l’incoronazione, sarà dal 7 al 10 aprile prossimi. Tre le tappe: Roma, il Vaticano e la città di Ravenna. Un viaggio simbolico e importante che suggella un rapporto bilaterale già solido tra Londra e Roma e che il sovrano compie in quanto capo di Stato a Roma, al punto che re Carlo sarà il primo monarca britannico a rivolgersi a una sessione congiunta del Parlamento italiano, e come capo della Chiesa d'Inghilterra in Vaticano.

Il programma dell’8 aprile

L’arrivo in Italia è previsto per il 7 aprile. Il giorno seguente il re e la regina visiteranno la Santa Sede per unirsi a Papa Francesco nelle celebrazioni del Giubileo del 2025. Nella stessa giornata dell’8 aprile Carlo e Camilla avranno un'udienza con il pontefice e parteciperanno a una funzione nella Cappella Sistina, focalizzata sul tema "cura del creato", riflettendo l'impegno di lunga data di Bergoglio e di Sua Maestà per la natura. Per la prima volta nella storia inoltre, il re, in veste di governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra, visiterà la Basilica papale di San Paolo fuori le Mura, luogo caro ai sovrani inglesi con il quale hanno un particolare legame fin dalla Riforma.

Il programma del 9 aprile

Il 9 aprile sarà invece la giornata dedicata alle istituzioni e ai rapporti bilaterali tra Regno Unito e Italia. La visita di Stato prevede gli incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il re e la regina deporranno una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto, prima dell'intervento di Carlo III a Montecitorio e di un banchetto di Stato al Palazzo del Quirinale. Poi un momento di simbolica celebrazione degli interessi comuni in materia di difesa con il sorvolo congiunto su Roma della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare italiana, le Frecce Tricolori, e la squadra acrobatica della Royal Air Force, le Red Arrows. Spazio anche all'impegno per la sostenibilità: il segretario britannico degli Esteri David Lammy presiederà infatti una tavola rotonda sulle catene di approvvigionamento nel settore dell'energia pulita con diversi leader aziendali e personalità del settore, alla quale il re si unirà per ascoltare un resoconto delle discussioni.

Il programma del 10 aprile

L’ultima giornata di viaggio in Italia si svolgerà a Ravenna, dove Carlo e Camilla prenderanno parte a un festival per la celebrazione della cucina tradizionale dell'Emilia-Romagna e i prodotti di eccellenza della regione. Poi la visita alla tomba di Dante e il Museo Byron. Infine il ricevimento ospitato presso il Municipio per l'80º anniversario della Liberazione della provincia dall'occupazione nazi-fascista da parte delle Forze Alleate, avvenuta il 10 aprile 1945.