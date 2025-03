Kate Middleton parteciperà oggi al Commonwealth Day 2025 a Westminster

Kate Middleton torna a partecipare all'evento reale più atteso dell’anno, quello del Commonwealth Day 2025. Si tratta di un appuntamento annuale celebrato da milioni di persone in tutto il Commonwealth: Africa, Asia, Caraibi, Americhe, Pacifico, Europa. Il tema di quest'anno è "Together We Thrive" che celebra lo spirito duraturo della famiglia del Commonwealth.

Approfondimento Principe William e Kate Middleton pasticceri per un giorno in Galles

Il Commonwealth Day

La Giornata del Commonwealth è una ricorrenza annuale che si celebra il secondo lunedì di marzo. È contrassegnata in particolare a Londra da un servizio interreligioso all'Abbazia Westminster di solito alla presenza del monarca regnante come capo del Commonwealth, del segretario generale del Commonwealth e degli alti commissari a Londra. In occasione del Commonwealth Day, il sovrano del Regno Unito registra un messaggio televisivo trasmesso in tutto il mondo.