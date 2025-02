Kate Middleton, nuovo post per la Giornata mondiale contro il cancro

“Don’t forget to nurture all that which lies beyond the disease”, ovvero “Non dimenticare di coltivare tutto ciò che si trova al di là della malattia”. Questo è il messaggio pubblicato in un post su Instagram da Kate Middleton, accompagnato dalla firma della principessa "C", l'iniziale di Catherine, e l'hashtag #WorldCancerDay. Un pensiero nella Giornata mondiale contro il cancro rivolto a tutti coloro che, come la futura regina del Regno Unito, soffrono e combattono questa battaglia. Il post, pubblicato insieme a una nuova fotografia che ritrae Kate Middleton sorridente e a braccia aperte in piedi sopra un tronco nella tenuta di Windsor, è stata scattata da un fotografo d'eccezione: il piccolo Louis, sei anni, figlio più piccolo della coppia reale.