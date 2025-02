Kate e William, rientrati di recente dalla loro prima vacanza all'estero dopo la diagnosi di cancro per la principessa– un soggiorno di lusso sull'isola caraibica di Mustique insieme ai loro tre figli – si sono recati in Galles, la nazione del Regno Unito a cui sono legati come principi, per celebrare la festività di San Davide, il patrono locale. Durante la visita, hanno fatto tappa a Rhondda Cynon Taf, un'area recentemente colpita da gravi alluvioni, e successivamente si sono esibiti a Pontypridd in una sorta di cooking show, cimentandosi nella preparazione e cottura di dolci tradizionali gallesi sotto gli occhi dei media.