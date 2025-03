Le vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar potrebbero, secondo le stime, “arrivare fino a 10mila”. A dirlo è Ranieri Sabatucci, ambasciatore dell'Unione Europea in Myanmar. “Ancora si fa molta difficoltà a capire l'entità della crisi, anchese abbiamo elementi che ci permettono di stimare questa entità”, afferma Sabatucci. “Incrociando immagini satellitari atraverso il sistema dell'Unione Europea Copernicus con quelle che sono state esperienze simili in altri Paesi o in Myanmar stesso, è possibile quantificare che le vittime siano probabilmente più di 2.000 e forse potrebbero arrivare a circa 10mila”, ha spiegato l'ambasciatore dell'Ue in Birmania. Il numero dei feriti invece “potrebbe variare tra i 10mila e i 50mila”,