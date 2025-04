Un incendio in un gasdotto gestito dalla compagnia energetica statale malese Petronas ha ferito 33 persone alla periferia della capitale Kuala Lumpur, hanno detto le autorità.Sei dei feriti sono stati trasportati in ospedale, ha detto il direttore dei vigili del fuoco di Selangor Wan Md Razali Wan Ismail all'emittente Astro Awani.Sono in corso le operazioni per cercare di domare l'incendio. Ci sono persone intrappolate nelle case a Kampung Kuala Sungai Baru e sono in corso gli sforzi di salvataggio, ha detto il presidente del comitato per la gestione dei disastri di Selangor Mohd Najwan Halimi all'agenzia di stampa statale Bernama.