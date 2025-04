Grande successo per il decollo dell'equipaggio a bordo di una capsula Dragon, trasportata da un razzo Falcon 9, come mostrato dalle immagini trasmesse in diretta sul sito ufficiale di SpaceX. A prendere parte a questa missione privata, battezzata Fram2 in omaggio a una nave utilizzata per l'esplorazione polare nel diciannovesimo secolo, sono quattro persone dai profili diversi, tutte non astronauti di professione.

"Con lo stesso spirito pionieristico dei primi esploratori polari, cerchiamo di riportare conoscenze e dati nuovi per far progredire l'esplorazione spaziale nel lungo periodo", ha dichiarato il comandante della missione, Chun Wang, imprenditore arricchitosi nel settore delle criptovalute e finanziatore della spedizione. Lo accompagnano in questo viaggio nello spazio la regista norvegese Jannicke Mikkelsen, l'australiano Eric Philips, guida esperta di esplorazioni polari, e la ricercatrice tedesca in robotica Rabea Rogge.

La missione dovrebbe durare tra i tre e i cinque giorni e prevede la realizzazione di oltre 20 esperimenti scientifici, tra cui:le prime immagini radiografiche nello spazio, e la coltivazione di funghi in microgravità. L'equipaggio si è addestrato per otto mesi, anche in condizioni difficili, in Alaska. Al ritorno sulla Terra, i 4 proveranno a uscire dalla capsula senza assistenza medica, nell'ambito di uno studio volto a capire quali compiti possano essere eseguiti autonomamente da astronauti dopo un volo spaziale.