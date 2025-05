Re Carlo III e la regina Camilla hanno svelato i loro ritratti ufficiali alla National Gallery di Londra in occasione del secondo anniversario dell'incoronazione avvenuta il 6 maggio del 2023 all'Abbazia di Westminster. Il Re ha scelto di farsi dipingere da Peter Kuhfeld, mentre la Regina ha preferito Paul S. Benney

Il re e la regina hanno svelato i loro nuovi ritratti dell'incoronazione alla National Gallery. Il ritratto di Carlo è stato realizzato da Peter Kuhfeld, quello di Camilla da Paul S. Benney. Raffigurano il monarca e la consorte in abiti ufficiali e con la corona. Entrambi sono stati esposti al pubblico per la prima volta alla National Gallery, in occasione dei 200 anni del museo. Nel guardare il ritratto che la rappresenta, Camilla ha esclamato: "Lo adoro", mentre Carlo ha elogiato la "meravigliosa composizione" del proprio. I sovrani sono stati accolti all'interno dell'ala Sainsbury da una fanfara dei trombettieri della Household Cavalry Band. Prima che il re e la regina svelassero i loro ritratti, il presidente della National Gallery John Booth ha pronunciato un breve discorso di benvenuto. Nel ritrarre il re, a Peter Kuhfeld, sono state concesse cinque sedute nell'arco di un anno e mezzo e la sua intenzione - ha affermato - era dipingerlo sotto gli aspetti "sia umano che regale, proseguendo la tradizione dei ritratti reali". Alla corona - ha detto - sono state dedicate altre "sedute", mentre il re era desideroso di discutere "certi aspetti" del lavoro. Paul Benney, che ha dipinto la regina, ha detto di voler catturare "umanità ed empatia", avendo avuto con Camilla "ore di conversazioni affascinanti e a volte esilaranti" durante il lavoro.