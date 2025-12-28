Zelensky: "Noi vogliamo la pace, deve arrivare velocemente"

"I negoziati vanno avanti da mesi, ma solo da qualche giorno siamo a una svolta. La cosa fondamentale è arrivare a una soluzione finale". A dirlo è il presidente ucraino Zelensky appena prima dell'incontro a Mar-a-Lago con Donald Trump
