Giappone settentrionale e occidentale sotto forti nevicate

Mondo

Forti nevicate hanno interessato vaste zone del Giappone settentrionale e occidentale. A Aomori si registrano accumuli record dal 1945, con anche Niigata e Kyoto sotto la neve. La situazione mette sotto pressione trasporti e infrastrutture locali

