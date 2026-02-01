Giappone settentrionale e occidentale sotto forti nevicate

Forti nevicate hanno interessato vaste zone del Giappone settentrionale e occidentale. A Aomori si registrano accumuli record dal 1945, con anche Niigata e Kyoto sotto la neve. La situazione mette sotto pressione trasporti e infrastrutture locali
