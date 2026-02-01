Perù, piogge torrenziali e inondazioni travolgono il Paese

Forti piogge hanno travolto diverse zone del Perù, allagando case, strade e terreni agricoli e costringendo numerose famiglie a lasciare le abitazioni. I residenti chiedono interventi urgenti alle autorità per limitare i danni
