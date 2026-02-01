Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Perù, piogge torrenziali e inondazioni travolgono il Paese

Mondo

Forti piogge hanno travolto diverse zone del Perù, allagando case, strade e terreni agricoli e costringendo numerose famiglie a lasciare le abitazioni. I residenti chiedono interventi urgenti alle autorità per limitare i danni

Prossimi video

Ucraina, tiene la tregua del gelo. Kiev al buio per un blackout

Mondo

Crisi Iran, Trump: stiamo negoziando

Mondo

Ucraina, veterani con amputazioni si sfidano a calcio

Mondo

Countdown - Dallo spazio alla terra: Ritorno sulla Luna

Mondo

Sky Tg25, Make Maranza Great Again!

Mondo

Vaticano, Papa inaugura nuove opere nei Giardini vaticani

Mondo