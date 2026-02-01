Elezioni in Costa Rica segnate dall’allarme sicurezza

La Costa Rica va alle urne in un clima di crescente violenza e narcotraffico, con parte dell’elettorato orientata verso soluzioni più dure. La candidata populista di destra Laura Fernández guida i sondaggi puntando su ordine pubblico e continuità politica, riflettendo la richiesta generale di politiche più ferme contro il crimine
Prossimi video
Ucraina, tiene la tregua del gelo. Kiev al buio per un blackout
Mondo
Crisi Iran, Trump: stiamo negoziando
Mondo
Ucraina, veterani con amputazioni si sfidano a calcio
Mondo
Countdown - Dallo spazio alla terra: Ritorno sulla Luna
Mondo
Sky Tg25, Make Maranza Great Again!
Mondo
Vaticano, Papa inaugura nuove opere nei Giardini vaticani
Mondo
Israele torna a colpire Hamas, 7 attacchi a Gaza e in Libano
Mondo