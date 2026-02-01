Offerte Sky
Elezioni in Costa Rica segnate dall’allarme sicurezza

Mondo

La Costa Rica va alle urne in un clima di crescente violenza e narcotraffico, con parte dell’elettorato orientata verso soluzioni più dure. La candidata populista di destra Laura Fernández guida i sondaggi puntando su ordine pubblico e continuità politica, riflettendo la richiesta generale di politiche più ferme contro il crimine

