Gaza, Israele riapre il valico di Rafah per prove tecniche

Mondo

Il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto è stato riaperto da Israele per prove tecniche, la prima volta da maggio 2024, in attesa dell’avvio ufficiale del passaggio e dell’arrivo di aiuti umanitari a partire dal 2 febbraio

