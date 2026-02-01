Gaza, Israele riapre il valico di Rafah per prove tecniche

Il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto è stato riaperto da Israele per prove tecniche, la prima volta da maggio 2024, in attesa dell’avvio ufficiale del passaggio e dell’arrivo di aiuti umanitari a partire dal 2 febbraio
