Il miliardario Elon Musk ha preso parto a un evento elettorale in Wisconsin presentandosi con un cappello a forma di formaggio. Ha poi elargito due assegni da 1 milione di dollari a due persone che avevano firmato una petizione online contro i "giudici attivisti"

Durante il comizio a Green BayIl di domenica 30 marzo, il magnate della tecnologia, proprietario di Tesla, X e Space X, ha fatto la sua entrata in scena con addosso un capello a forma di formaggio. In questo modo ha cercato di suscitare entusiasmo per l'elezione della Corte Suprema dello Stato, che si rivela la corsa giudiziaria più costosa nella storia degli Stati Uniti.

Il miliardario Elon Musk, durante l'evento elettorale in Wisconsin, ha poi consegnato due assegni dal valore di un milione di dollari ciascuno, a due persone che avevano firmato una petizione online contro i "giudici attivisti", promettendo ulteriori pagamenti di minor valore, ad altri che contribuiranno all'elezione di un candidato conservatore alla Corte Suprema dello Stato.