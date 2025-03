Elon Musk consegna assegni da un milione a due elettori in Wisconsin

Nicholas Jacobs e Ekaterina Dressler sono i fortunati vincitori dei soldi messi in palio dal miliardario patron di Tesla che ha voluto premiare due persone schierate per il giudice conservatore Brad Schimel, candidato alla Corte Suprema statale del Wisconsin. "Vogliamo ripristinare le libertà individuali. La libertà di parola, in generale”, ha detto Musk presentandosi sul palco con un cappello a forma di formaggio

Due assegni da un milione di dollari ciascuno. Questo il dono di Elon Musk a due elettori del Wisconsin che hanno partecipato a un comizio repubblicano e che sono schierati, come il patron di Tesla e il presidente Trump, per il giudice conservatore candidato alla Corte Suprema statale dello Stato. I fortunati vincitori del premio elargito da Musk sono Nicholas Jacobs e Ekaterina Dressler, accolti sul palco dal miliardario che con l’occasione ha ribadito l’invito a votare per il candidato repubblicano Brad Schimel.

Il comizio

"Vogliamo ripristinare le libertà individuali. La libertà di parola, in generale”, ha detto Musk all’evento. “Toglietevi il governo dalle spalle. Votate per il giudice, il super giudice Schimel, lo chiamo super giudice Schimel". Musk, prima di parlare del ripristino della libertà per gli americani e dell'importanza delle elezioni primaverili del Wisconsin, si è presentato sul palco con un cappello a forma di formaggio. I due elettori vincitori del premio avevano anche firmato una petizione online contro i "giudici attivisti" nell'ambito della campagna per l'elezione alla Corte Suprema del Wisconsin. L’evento era riservato e ha visto la partecipazione anche del Segretario ai trasporti e nativo del Wisconsin Sean Duffy e del senatore repubblicano del Wisconsin Ron Johnson.