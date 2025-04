Il senatore democratico del New Jersey, Cory Booker, ha battuto i record del Congresso americano parlando in aula per oltre 24 ore. Attaccando Donald Trump e Elon Musk, Booker ha superato il primato finora imbattuto del repubblicano Strom Thurmond che nel 1957 parlò per 24 ore e 18 minuti contro l'approvazione del Civil Rights Act. Il senatore dem ha invocato i Padri fondatori che nei Federalist Papers hanno scritto: "Se gli uomini fossero angeli, non sarebbe necessario alcun governo". Booker ha aggiunto: "Il nostro presidente però non è un angelo". Il discorso "maratona" del senatore del New Jersey (nord-est) e' stato fatto senza pause per esigenze naturali o la possibilità di sedersi, come richiesto dalle regole del Senato degli Stati Uniti.