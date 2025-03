Le squadre di soccorso hanno lavorato quasi 24 ore per rimuovere i pesanti detriti di cemento che intrappolavano l'uomo ferito sotto a un palazzo di tre piani crollato nella capitale Naypyidaw. La vittima, in condizioni stabili, è stata prima visitata sul posto e poi trasportata in un ospedale locale

Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio crollato nella capitale del Myanmar, Naypyidaw, 40 ore dopo il terremoto devastante che ha colpito il Paese del sud-est asiatico (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Le squadre di soccorso lavorano incessantemente due giorni per cercare i superstiti: per i soccorritori delle forze di difesa civile di Singapore e del Dipartimento dei vigili del fuoco del Myanmar ci sono volute circa 24 ore per riuscire a recuperare l’uomo, rimasto intrappolato sotto un edificio di tre piani. Per estrarlo è stato necessario rompere e rimuovere i pesanti detriti di cemento che non permettevano ai soccorritori di raggiungere la vittima, apparsa fin da subito ferita ma in condizioni stabili. Il video mostra il ferito mentre viene adagiato su una barella di prima emergenza e poi visitato sul posto da un soccorritore prima di essere caricato su un’ambulanza e trasportato in un ospedale locale.